NextEra Energy увеличила прибыль во II квартале на 9,5% и раскрыла детали сделки с Dominion Energy

Американский энергетический гигант NextEra Energy, Inc. (NYSE: NEE) обнародовал финансовые результаты за второй квартал 2026 года, зафиксировав уверенный рост прибыли благодаря расширению генерирующих мощностей и устойчивому спросу со стороны высокотехнологичного сектора.
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