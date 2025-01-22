Госдума приняла поправки о дополнительном отпуске для ухода за участниками СВО

Депутаты Государственной думы в первом чтении приняли поправки в Трудовой кодекс России, в соответствии с которыми родители и супруги раненых участников специальной военной операции на Украине (СВО) могут получить право на неоплачиваемый отпуск для ухода за бойцами.
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