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Новосибирцы назвали причины пробок на улице Станционной

Новосибирцы назвали причины пробок на улице Станционной

Жители Новосибирска назвали причины пробок на улице Станционной и пути их решения. Ранее мэрия заказала моделирование транспортных потоков на улице на 590 тысяч рублей, чтобы понять, в чём основная проблема, а также увеличить пропускную способность.

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