Профессиональный модуль по ИИ студенты будут изучать на втором-третьем курсах

В новую модель высшего образования войдут два модуля по искусственному интеллекту. Один станет частью базового блока всех программ, второй будет учитывать специфику будущей профессии, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на пленарном заседании форума "Цифровые дни Иннополиса" в пятницу, 9 октября 2026 года.
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