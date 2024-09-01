МИД России прокомментировал строительство базы НАТО в Литве

Наращивание военного потенциала враждебно настроенного к России НАТО повышает градус напряженности. Об этом заявило Министерство иностранных дел (МИД) России, комментируя информацию о строительстве военной базы в Литве, передает РИА Новости.
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