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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жоан Лапорта: «Барса» не вышла к правилу 1 к 1, потому что не хотела. Не считаю, что мы продаем иллюзии, контракт с Nike будет лучшим в футболе, но мы не спешим»

«Подписание контракта с Nike вывело бы нас к правилу 1 к 1 и позволило бы зарегистрировать игроков без каких-либо проблем, но спортивные темпы не всегда совпадают с экономическими.

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