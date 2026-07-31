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Наш потерянный мир

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Польша подняла истребители из-за российского разведчика в небе

Польша подняла истребители из-за российского разведчика в небе

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о подъеме в воздух польских истребителей из-за полета российского самолета Ил-20 над акваторией Балтийского моря, признав отсутствие нарушений границы.

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