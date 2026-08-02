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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Кана» Бодмер: «Мать Мбаппе запретила мобильники в учебном центре – потрясающее решение для молодежи. Считаю критику их семьи несправедливой»

Экс-хавбек «ПСЖ» Матье Бодмер высказался о назначении спортивным директором в «Кан», которым владеет семья форварда сборной Франции  Килиана Мбаппе .

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