Великобритания отправит Украине больше дальнобойных ракет Storm Shadow до начала зимы. Об это сообщает Bloomberg.
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