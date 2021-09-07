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Громоотвод для Зеленского: социология подсказывает роспуск Рады и правительства

Громоотвод для Зеленского: социология подсказывает роспуск Рады и правительства

Отставка спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, о котором всё чаще говорят как о сменщике президента Украины Владимира Зеленского, ничего не даст электорально нынешней киевской верхушке, в отличии от роспуска парламента или разгона правительства.

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