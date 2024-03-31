«Смерть в любой момент»: американская гуманитарная помощь оказалась чревато страшной опасностью

Сброшенная американцами с воздуха гуманитарная помощь приводит к смертельным исходам в Газе, где отчаянные и голодные люди сражаются за доставленные на парашютах продукты питания и предметы первой необходимости на фоне опасений, что лишь малая часть столь необходимой помощи доходит до тех, кому больше всего угрожает надвигающийся голод, пишет The Observer.