«Смерть в любой момент»: американская гуманитарная помощь оказалась чревато страшной опасностью

Сброшенная американцами с воздуха гуманитарная помощь приводит к смертельным исходам в Газе, где отчаянные и голодные люди сражаются за доставленные на парашютах продукты питания и предметы первой необходимости на фоне опасений, что лишь малая часть столь необходимой помощи доходит до тех, кому больше всего угрожает надвигающийся голод, пишет The Observer.
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