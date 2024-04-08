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Минфин сообщил о росте доходов бюджета на 53,5% за первый квартал года

Минфин сообщил о росте доходов бюджета на 53,5% за первый квартал года

Объем доходов федерального бюджета РФ в I квартале 2024 года, предварительно, составил 8,719 трлн рублей, что на 53,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает 8 апреля Минфин России.

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