На Geely уже устанавливают белорусские аккумуляторы, шины, стекла. Готовятся начать выпуск пластиковых деталей экстерьера и интерьера

Белорусско-китайский автозавод «БелДжи» планирует открыть на своих площадях под Жодино участок по изготовлению пластиковых деталей экстерьера и интерьера для автомобилей Geely, о чем сообщил заместитель гендиректора компании Андрей Полегошко.
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