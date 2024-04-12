На Geely уже устанавливают белорусские аккумуляторы, шины, стекла. Готовятся начать выпуск пластиковых деталей экстерьера и интерьера

Белорусско-китайский автозавод «БелДжи» планирует открыть на своих площадях под Жодино участок по изготовлению пластиковых деталей экстерьера и интерьера для автомобилей Geely, о чем сообщил заместитель гендиректора компании Андрей Полегошко.