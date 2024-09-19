Сменился главврач Смоленской областной станции скорой медицинской помощи

С предыдущим руководителем регионального учреждения здравоохранения не продлён трудовой контракт Главный врач станции скорой медицинской помощи Смоленской области Лариса Савкина снята с занимаемой должности - с ней не продлили трудовой контракт.
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