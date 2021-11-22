Марадону похоронили без сердца из-за опасений, что его выкрадут. Оно было на 200 г тяжелее нормы

Нельсон Кастро, врач, писатель и журналист, сообщил, что бывший форвард сборной Аргентины Диего Марадона был похоронен без сердца.

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