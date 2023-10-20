Собянин разрешил не убирать летние веранды, которые не мешают пешеходам

Мэр Москвы Сергей Собянин по итогам состоявшегося ранее на этой неделе заседания президиума столичного правительства продлил меры поддержки владельцев летних веранд, им разрешается не демонтировать конструкции на зиму.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии