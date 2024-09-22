Многодетная мать Иванова рассказала об эвакуации после атаки ВСУ у дома

Многодетная мать из Кореневского района Курской области Мария Иванова поделилась своими воспоминаниями с РИА Новости о том, как она с супругом и грудным ребенком была вынуждена эвакуироваться из деревни после того, как три ракеты ВСУ упали неподалеку от их дома.