Многодетная мать Иванова рассказала об эвакуации после атаки ВСУ у дома

Многодетная мать из Кореневского района Курской области Мария Иванова поделилась своими воспоминаниями с РИА Новости о том, как она с супругом и грудным ребенком была вынуждена эвакуироваться из деревни после того, как три ракеты ВСУ упали неподалеку от их дома.
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