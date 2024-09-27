В Сириусе в парке "Южные культуры" зацвела камелия китайская На камелии, которую также называют чайным кустом, можно увидеть цветы с белыми листьями и ярко-оранжевыми тычинками по середине.
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В Сириусе в парке "Южные культуры" зацвела камелия китайская На камелии, которую также называют чайным кустом, можно увидеть цветы с белыми листьями и ярко-оранжевыми тычинками по середине.