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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Потому что укропы уверены, что по ним не прилетит...

Текст  дня  по поводу  вчерашнего  укропского  дня  "нежелезности"Читаю тут хохлов: "Над Киевом пролетели ударные украинские беспилотники, по Днепру проплыли украинские морские дроны, а по улицам проехали боевые роботизированные комплексы: Зеленский показал союзникам современное украинское оружие.

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