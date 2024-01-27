Похудевшая Анна Михалкова впервые показала дочь Лидию: актриса на красной дорожке «Золотого орла»

Двойной черный фото: социальные сети На прошедшей в Москве церемонии кинопремии «Золотой орел» 49-летняя Анна Михалкова получила награду в номинации «Лучшая женская роль» за картину в фильме Анны Меликян «Чувства Анны».
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