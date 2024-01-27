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Похудевшая Анна Михалкова впервые показала дочь Лидию: актриса на красной дорожке «Золотого орла»

Похудевшая Анна Михалкова впервые показала дочь Лидию: актриса на красной дорожке «Золотого орла»

Двойной черный фото: социальные сети На прошедшей в Москве церемонии кинопремии «Золотой орел» 49-летняя Анна Михалкова получила награду в номинации «Лучшая женская роль» за картину в фильме Анны Меликян «Чувства Анны».

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Комментарии
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Elena Compton
Мрак! Такое ощущение что маму впопыхах выпихнули из дома когда она не была готова!)))) дочку откровенно жаль - и с генами не повезло и со вкусом и образ жизни явно не здоровый если на ум приходят хомячки с полными щечками…
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