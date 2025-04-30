Победа над миллионниками: Архангельск стал лучшим в престижной премии

Столица Поморья завоевала два гран-при на Всероссийской премии «Туристические города».Как сообщает городская администрация, на торжественной церемонии в Воронеже Архангельск был удостоен гран-при в номинациях «Город событийного туризма» и «Город креативного туризма», а Архангельская область получила высшую награду в категории «Регион автотуризма».