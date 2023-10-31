В моду вернулись сапоги-чулки: как выглядеть стильно, а не пошло

В моду вернулись сапоги-чулки: как выглядеть стильно, а не пошлоДалеко не все тренды можно предсказать – популярные в 2019-м году ботфорты-чулки несколько лет подряд стилисты называли анти-трендом и призывали избавиться от пары.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии