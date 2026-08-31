«Когда закончим?» и «Почему опять обманули?»: Лавров ответил на два главных вопроса россиян о международной политике страны

Телеканал "78" Глава МИД РФ дал большое интервью, в котором без купюр ответил на самые острые вопросы – о ходе СВО и отношениях с «коллективным Западом».
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Сталин взял Берлин не в 41 году, почему? Потому что не мог. Для этого потребовалось разбить армию Гитлера. Вот и сейчас. Киев будем брать только тогда, когда уничтожим ВСУ. А это значит, что воевать будем десятки лет?
А я считаю главный вопрос в международной политики страны: "Почему все даже ничтожный страны "вытирают об нас ноги", а Россия молчит", " Почему Моди нервно смеётся, когда Путин говорит о дружбе с Индией".
Политика - это искусство красиво говорить, но делать свое, т. е. возможного. Как, кстати, и война. Требуют реального и жесткого счета и реальной оценки своих возможностей. Т.е. война это не искусство меряться у кого что то больше виртуально, а реальное наличие этого самого большого. Было бы у нас много-много всяких ракет на складах и реальная военная экономика в 2022году - можно было, и раньше войну закончить... А этого, увы, не было, зато был шойгу со своим ивановым и прочими цаликовыми. Ну, а пассажи по поводу - "опять обманули" - прекрасный повод лапшичку на вентилятор