Дмитрий Дмитренко: "Судмедэксперты сталкиваются со многими рисками"

Судмедэксперты в своей работе сталкиваются со многими рисками, поскольку обязаны проводить судебно-медицинское вскрытие всех трупов, в отношении которых есть подозрения на насильственную смерть, при этом не имея информации о наличии у них каких-то заболеваний, в том числе коронавируса.
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