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Царьград

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Учёные раскрыли самый несчастливый возраст человека — это не просто кризис

Учёные раскрыли самый несчастливый возраст человека — это не просто кризис

Новое серьёзное исследование коснулось возраста людей, в котором они наиболее несчастны. Профессор вычислил такое "время", и данные сошлись во многих странах.

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