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Аргументы и Факты

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Медведев напомнил помогающей неонацистам Европе о судьбе Германии в 1945-м

Медведев напомнил помогающей неонацистам Европе о судьбе Германии в 1945-м

Европейские страны, которые помогают неонацистам, не должны забывать, чем закончилась история нацистской Германии в 1945 году.

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Комментарии
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Eduard
А им каждые 50 лет напоминать надо,у них память короткая!
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14 час.
Eduard
Я всегда догадывался зачем в Европейскую банду загоняют,не для лучшей жизни.В Европе как жили разно так и живут.Богатые страны тержат новые страны за дураков!
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14 час.
Eduard
На Украине было преступление переворот,сбили боинг с гражданами ЕС,а Европа им упорно помогает,как обезумевшая! Правда переворот Европа органиховаладаже Послы ЕС и США на протесты ходили чаще чем на работу!
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14 час.
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