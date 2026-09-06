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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Актёры бойкотируют любой фильм об СВО. Предательство элит?

Актёры бойкотируют любой фильм об СВО. Предательство элит?

Арина Докучаева В России назрела очередная проблема. На пятый год СВО мало кто из актёров готов сниматься в фильмах про военный конфликт с Украиной.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя cvyurij Цветков
cvyurij Цветков

Есть простое и очень важное решение. Наше нынешнее кино потеряло привлекательность, драматизм, пользу, патриотизм. По этом Союз кинематографистов надлежит закрыть на 4 года. Пока война не закончится. А безработных артистов направить на СВО.

Профиль пользователя Lana_Borei Иванова
Lana_Borei Иванова

Не хочу показушное кино о войне. Покажите документальные кадры, ведь на украине все показывают, не блюрят. И, может кто из участников СВО даст свое согласие сняться....А актёрам это не по зубам

Профиль пользователя Алексей Горшков
Алексей Горшков

Мне кажется - там, где совсем уж у нас плохо, нужен человек решимости типа Кадырова, а то и Берии!
"Авгиевыми конюшнями", за более чем тридцать лет засранными настолько, что там даже не специалист, а какой-то АССЕНИЗАТОР нужен, являются КАК РАЗ НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ и КУЛЬТУРА !!! Вперёд такой человек их вряд ли продвинет, но ОЧИСТИТ ДО СКРИПА !!! А уж потом они САМИ РВАНУТ ВПЕРЁД, как очищенные от ракушек корабли!
А насчёт Жигунова у мена ОСОБАЯ точка зрения! Смотрел я его "Однажды в Ростове" - ТИПИЧНЕЙШАЯ "клюква" в духе перестроечных и "святых 90-х" лет по отношению к новочеркасским событиям 1962 года! Представляю, ЧТО он о Донбассе наснимает! Не дали ему снимать И СЛАВА БОГУ !!! Может займётся тем, что у него ХОРОШО получается - съёмка фильмов про стародавнюю историю - мне очень понравились его сериалы "Королева Марго" и "Графиня де Монсоро"!