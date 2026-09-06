Актёры бойкотируют любой фильм об СВО. Предательство элит?

Арина Докучаева В России назрела очередная проблема. На пятый год СВО мало кто из актёров готов сниматься в фильмах про военный конфликт с Украиной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Вы хотите остано...
- «Москва наша!»: н...
- «Москва наша!»: н...
Есть простое и очень важное решение. Наше нынешнее кино потеряло привлекательность, драматизм, пользу, патриотизм. По этом Союз кинематографистов надлежит закрыть на 4 года. Пока война не закончится. А безработных артистов направить на СВО.
А зачем эпатажному Гарику играть в фильме про СВО. Лучше колобка озвучивать.😜
надо Поплавскую министром культуры назначить.
А фамилии актёров, режиссёров и этих кинокритиков назвать слабо. Одни общие фразы
Не хочу показушное кино о войне. Покажите документальные кадры, ведь на украине все показывают, не блюрят. И, может кто из участников СВО даст свое согласие сняться....А актёрам это не по зубам
Пусть ИИ поставит фильм,и не нужны эти продажные актеришки и режиссеришки.
Мне кажется - там, где совсем уж у нас плохо, нужен человек решимости типа Кадырова, а то и Берии!
"Авгиевыми конюшнями", за более чем тридцать лет засранными настолько, что там даже не специалист, а какой-то АССЕНИЗАТОР нужен, являются КАК РАЗ НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ и КУЛЬТУРА !!! Вперёд такой человек их вряд ли продвинет, но ОЧИСТИТ ДО СКРИПА !!! А уж потом они САМИ РВАНУТ ВПЕРЁД, как очищенные от ракушек корабли!
А насчёт Жигунова у мена ОСОБАЯ точка зрения! Смотрел я его "Однажды в Ростове" - ТИПИЧНЕЙШАЯ "клюква" в духе перестроечных и "святых 90-х" лет по отношению к новочеркасским событиям 1962 года! Представляю, ЧТО он о Донбассе наснимает! Не дали ему снимать И СЛАВА БОГУ !!! Может займётся тем, что у него ХОРОШО получается - съёмка фильмов про стародавнюю историю - мне очень понравились его сериалы "Королева Марго" и "Графиня де Монсоро"!