Поздравление руководства Советского района с Днём Святителя Николая Чудотворца

От всей души поздравляем жителей Советского района с Днём Святого Николая Чудотворца –светлым и радостным праздником для всех христиан!Николай Чудотворец, которого также называют Николаем Угодником, – это один из самых уважаемых и почитаемых в православном мире святых, к которому в трудных жизненных обстоятельствах обращаются даже те люди.
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