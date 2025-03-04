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Царьград

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Радиостанция Судного дня: какие тайны скрывает самый загадочный передатчик России

Радиостанция Судного дня: какие тайны скрывает самый загадочный передатчик России

В последнее время она стала гораздо чаще передавать таинственные сообщения.Радиостанция УВБ-76, вызывающая интерес среди энтузиастов благодаря своим таинственным передачам, не связана с системой ядерного сдерживания, известной как "Периметр", как сообщил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с "Парламентской газетой".

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