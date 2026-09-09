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МЧС: в Щелково в складском помещении произошел пожар на площади 1,8 тыс. кв. м

МЧС: в Щелково в складском помещении произошел пожар на площади 1,8 тыс. кв. м

В подмосковном Щелково на складе вспыхнул пожар на площади 1,8 тыс. квадратных метров. Об этом на своем канале в мессенджере «Макс» сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

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