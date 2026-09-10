Певица Селена Гомес показала фигуру в кожаном жакете и юбке с разрезом

Певица и актриса Селена Гомес снялась в кожаной юбке с разрезом. Знаменитость поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
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