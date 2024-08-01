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  • Игорь Овчаренко
    Не играйте в азартные игры с аферистами из банков и не пытайтесь получить деньги на халяву.Сбербанк: с 1 авг...
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    👍Америка готовится...

Поверхности засверкают как зеркала: нужно добавить всего одну ложку на ведро воды и полы можно не мыть неделями

Поверхности засверкают как зеркала: нужно добавить всего одну ложку на ведро воды и полы можно не мыть неделями

Поверхности засверкают как зеркала: нужно добавить всего одну ложку на ведро воды и полы можно не мыть неделями Ольга БезродняяПовседневная уборка в доме забирает очень много времени, когда его можно было бы потратить на что-то другое.

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