Korston, Семейный бранч - МУЛЬТИ в Extra Lounge Серпухов. Вкусная еда, анимация, подарки! Билеты от 799 Р

Семейный бранч - МУЛЬТИ в Extra Lounge Серпухов. Вкусная еда, анимация, подарки! Билеты от 799 Р от Korston Условия: Мульти семейный бранч в «Extra Lounge»! Приходите всей семьей 11 февраля на бранч, где дети вместе с родителями погрузятся в мир мультфильмов! Вас ждут интересные мастер-классы и конкурсы, дискотека и вкусные угощения от ресторана, а в конце мероприятия взрослых ждет детский концерт! Придумывайте костюм любимого персонажа из мультика, ведь всех детишек в мультяшном образе ждут подарки от Korston! !!!Успей купить билет до 29 января по специальной цене!!! 1299 руб.