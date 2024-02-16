Индийские фермеры идут маршем на Нью-Дели из-за низких зарплат и отсутствия пенсий

В Индии фермеры устроили массовую забастовку. Крестьяне перекрывают железные дороги и автотрассы, требуя повышения оплаты труда и введения пенсий для всех работников сельскохозяйственной отрасли старше 60 лет.
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