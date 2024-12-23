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Полиция в Челябинской области при проверке мигрантов вышла на подпольную молельную комнату

Полиция в Челябинской области при проверке мигрантов вышла на подпольную молельную комнату

Во время полицейского рейда в Сосновском районе силовики обнаружили нелегальную молельню. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники регионального управления ФСБ России и областного полицейского главка при силовой поддержке ОМОН Росгвардии с участием представителей военного комиссариата провели в Сосновском районе фильтрационные мероприятия в местах концентрации и притяжения иностранцев.

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