Полиция в Челябинской области при проверке мигрантов вышла на подпольную молельную комнату

Во время полицейского рейда в Сосновском районе силовики обнаружили нелегальную молельню. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники регионального управления ФСБ России и областного полицейского главка при силовой поддержке ОМОН Росгвардии с участием представителей военного комиссариата провели в Сосновском районе фильтрационные мероприятия в местах концентрации и притяжения иностранцев.