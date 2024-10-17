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Пятерых пожарных из Ноябрьска отметили медалями и нагрудным знаком от МЧС России

Награждение прошло в рамках Конгресса безопасности Арктики. Николай Мотивилов, Илья Дергейм и Марат Зубаков получили медали «За спасение из пожара», Павел Дружинин — «За безупречную службу», Виталий Глущенко — нагрудный знак «Отличный пожарный».

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