Хирурги Сызганова провели сложные операции в Бишкеке

В Кыргызстане прошли Дни казахстанской медицины. Хирурги Национального научного центра хирургии имени Сызганова выполнили в Бишкеке серию сложных операций совместно с коллегами из Первой городской клинической больницы имени Рыскуловой.
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