Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Дроны ВС РФ уничтожили бронетехнику ВСУ на границе Курской области

Дроны ВС РФ уничтожили бронетехнику ВСУ на границе Курской области

Российские военнослужащие - операторы барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили на границе Курской области боевую машину пехоты Bradley американского производства, боевую бронированную машину «Казак», бронетранспортер и боевую машину пехоты ВСУ на выявленных огневых позициях.

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