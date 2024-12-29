Раз, два, три ...!!! В.В. Путин образовал научно-экспертный совет Совбеза РФ во главе с Шойгу

Сколько же злобы у людей. За этими злобой и завистью стоят прежде всего собственные нереализованные амбиции (соответствуют ли эти амбиции способностям, упорству, устремленности, трудолюбию). Шойгу много лет был министром МЧС и заслужил уважение народа .Как он проявил себя на других постах знает В.В. Путин. Если президент поставил Шойгу на эту должность, значит он уверен в нем и уверен, что он справится. Не судите по себе. Прекрасная пословица *каждый судит по своей испорченности*

Игорь Кузнецов

У наших людей (у многих) герои могут сразу превратиться в "отверженных". Такая уж натура - "из крайности в крайность". Заслуги Шойгу не следует забывать, много сделал для организации МЧС, потом, после Сердюкова, продолжил реформировать армию, только это очень непросто, когда нет "стройбата", а его заменили на подрядчиков. В этом Шойгу ничего не понимал и не разбирался. Но остались те в ВС РФ, которые хорошо разбирались ещё с создания "Оборонсервиса". А он занимался реформами: В 2013 году в составе ВС РФ было завершено формирование Сил специальных операций. По его инициативе созданы Арктические войска, в 2015 году создаются Воздушно-космические силы. Было создано Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия». В 2018 году было создано главное военно-политическое управление ВС РФ. Возвели Храм... --- Не смог справится с казнокрадами в ВС РФ - это да. Пожелаем генералу армии А. Белоусову удачи в этом деле.