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Раз, два, три ...!!! В.В. Путин образовал научно-экспертный совет Совбеза РФ во главе с Шойгу

Раз, два, три ...!!! В.В. Путин образовал научно-экспертный совет Совбеза РФ во главе с Шойгу

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Комментарии
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рубцова галина
Сколько же  злобы у людей. За  этими  злобой и завистью стоят прежде всего  собственные  нереализованные амбиции (соответствуют ли  эти амбиции способностям, упорству, устремленности, трудолюбию). Шойгу много лет был министром МЧС и заслужил уважение народа .Как  он проявил себя на других постах  знает В.В. Путин.  Если  президент поставил Шойгу на  эту должность, значит он уверен в нем и уверен, что он справится. Не судите по себе. Прекрасная пословица *каждый судит по своей испорченности*
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3 час.
Игорь Кузнецов
У наших людей (у многих) герои могут сразу превратиться в &quot;отверженных&quot;. Такая уж натура - &quot;из крайности в крайность&quot;. Заслуги Шойгу не следует забывать, много сделал для организации МЧС, потом, после Сердюкова, продолжил реформировать армию, только это очень непросто, когда нет &quot;стройбата&quot;, а его заменили на подрядчиков. В этом Шойгу ничего не понимал и не разбирался. Но остались те в ВС РФ, которые хорошо разбирались ещё с создания &quot;Оборонсервиса&quot;. А он занимался реформами: В 2013 году в составе ВС РФ было завершено формирование Сил специальных операций. По его инициативе созданы Арктические войска, в 2015 году создаются Воздушно-космические силы. Было создано Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия». В 2018 году было создано главное военно-политическое управление ВС РФ. Возвели Храм... --- Не смог справится с казнокрадами в ВС РФ - это да. Пожелаем генералу армии А. Белоусову удачи в этом деле.
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2 час.
Наталья Мигранова
👍
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2 час.

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