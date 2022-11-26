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Деандре Эйтон исполнил эффектный данк в матче с «Пистонс»

Деандре Эйтон исполнил эффектный данк в матче с «Пистонс»

Центровой «Санз» Деандре Эйтон стал автором эффектного данка в матче с «Пистонс» (108:102). Эйтон поставил сверху одной рукой с сопротивлением Родни Макгрудера.

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