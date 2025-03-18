Черчилль однажды сказал, что генерал всегда готовится к прошлой войне. Это правда, но в истории есть исключение.
Мираж 2000
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Черчилль однажды сказал, что генерал всегда готовится к прошлой войне. Это правда, но в истории есть исключение.
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