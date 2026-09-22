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Царьград

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Гитарист Мирошниченко выиграл "Josie Music Awards" 2026

Гитарист Мирошниченко выиграл "Josie Music Awards" 2026

Русский гитарист Роман Мирошниченко стал первым музыкантом из России, удостоившимся премии "Josie Music Awards" 2026 года в Нэшвилле.

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