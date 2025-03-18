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Цены на частные дома в регионах России заметно выросли к началу весны

Цены на частные дома в регионах России заметно выросли к началу весны

Средняя стоимость домов в городах-миллионниках выросла на 13% за год Наибольший рост стоимости загородных домов зафиксирован в Омской и Волгоградской областях, а также в Пермском крае Бюджет предложения частных домов в России заметно вырос к началу нового делового сезона для рынка загородной недвижимости.

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