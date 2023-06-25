В этом сезоне «Формулы-1» представители Великобритании могут впервые с 1953 года не выиграть ни одной гонки

В сезоне-2023 команда «Ред Булл» может прервать рекордную серию Великобритании в «Формуле-1». Начиная с 1953 года, в каждом сезоне «Ф-1» либо пилот, либо команда из Великобритании выигрывала минимум одну гонку.
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