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Федор Кудряшов: «Больше не буду играть в Медиалиге. Хочу больше времени проводить с семьей»

Бывший защитник сборной России и игрок 2Drots Федор Кудряшов заявил, что завершит карьеру в WINLINE Медиалиге .

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