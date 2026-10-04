Politico: посевы Украины могут сократиться на 40% из-за падения экспорта

Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий рассказал в интервью Politico, что посевные площади Украины могут сократиться на 40% из-за падения экспорта.
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Экспорт зерна перекрыть. Поля жечь.