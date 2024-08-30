Рекомендации по лечению фибрилляции предсердий сосредоточены на совместном лечении, расширении прав и возможностей пациентов, сопутствующих заболеваниях и многом другом.

Рекомендации Европейского общества кардиологов (ESC) 2024 года по лечению фибрилляции предсердий, разработанные в сотрудничестве с Европейской ассоциацией кардиоторакальной хирургии (EACTS), включают ряд новых подходов и рекомендаций по лечению, которые помогут справиться с растущим числом пациентов с ФП во всем мире.