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  • Руслан Хусаинов
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Рекомендации по лечению фибрилляции предсердий сосредоточены на совместном лечении, расширении прав и возможностей пациентов, сопутствующих заболеваниях и многом другом.

Рекомендации Европейского общества кардиологов (ESC) 2024 года по лечению фибрилляции предсердий, разработанные в сотрудничестве с Европейской ассоциацией кардиоторакальной хирургии (EACTS), включают ряд новых подходов и рекомендаций по лечению, которые помогут справиться с растущим числом пациентов с ФП во всем мире.

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