В Киеве понадеялись на окончание конфликта в 2025 году

ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков Первый вице-премьер, глава минэкономики Украины Юлия Свириденко в эфире польской радиостанции RMF FM заявила, что Киев надеется на окончание конфликта в 2025 году и считает возможным диалог с президентом России Владимиром Путиным.
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