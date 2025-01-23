В Киеве понадеялись на окончание конфликта в 2025 году

ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков Первый вице-премьер, глава минэкономики Украины Юлия Свириденко в эфире польской радиостанции RMF FM заявила, что Киев надеется на окончание конфликта в 2025 году и считает возможным диалог с президентом России Владимиром Путиным.