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Релиз космо-приключения Rivage

Релиз космо-приключения Rivage

22 сентября вышел проект «Rivage» от команды «Exnilo Studio» и издателя «Raw Fury».Игра является приключением в научно-фантастическом сеттинге.

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