Иноагентам запретят работать в сфере образования

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России на заседании 28 января планирует утвердить пакет законопроектов с новыми ограничениями для иноагентов.
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